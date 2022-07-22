В Башкирии транспортная карта «Алга» подорожала почти в два раза

Документ опубликован на сайте оператора. В нем говорится, что теперь за транспортную карту придется заплатить 90 рублей против прежних 50. Стоимость подключения виртуальной «Алги» также составляет 90 рублей. Стоимость пластикового брелока — аналога карты — составляет 190 рублей.