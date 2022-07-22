В Башкирии мужчина упал в колодец и просидел там более двух дней

В Башкирии мужчина упал в колодец и просидел там более двух дней
В Башкирии мужчина упал в колодец и просидел там более двух дней
Вчера, 17:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: Управление гражданской защиты
Мужчина провалился в люк, когда собирал малину около своего участка, сообщает Управление гражданской защиты г. Уфы.

В поселке Жилино 56-летний мужчина упал в четырехметровый колодец и уже не смог самостоятельно из него выбраться. По информации Управления гражданской защиты города Уфы, на дне колодца мужчина находился более двух дней.

Согласно предварительной информации, местный житель собирал малину около своего участка, когда наступил на прикрывающую люк фанеру и провалился. Подняли пострадавшего спасатели при треноги и альпинистского снаряжения. После чего мужчина на карете скорой помощи был доставлен в больницу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы