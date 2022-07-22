В Башкирии мужчина упал в колодец и просидел там более двух дней

Согласно предварительной информации, местный житель собирал малину около своего участка, когда наступил на прикрывающую люк фанеру и провалился. Подняли пострадавшего спасатели при треноги и альпинистского снаряжения. После чего мужчина на карете скорой помощи был доставлен в больницу.