В 2022 году в Башкирии помощи у власти просили в разы больше бомжей, чем в 2021 году

В 2022 году в Башкирии помощи у власти просили в разы больше бомжей, чем в 2021 году
В 2022 году в Башкирии помощи у власти просили в разы больше бомжей, чем в 2021 году
Вчера, 13:51ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
14% или 44 человека обратившихся в нынешнем году — пенсионеры, со ссылкой на данные Минтруда сообщает «КП-Уфа».

В министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии изданию «КП-Уфа» привели очень интересные данные о том, как часто жители региона и прочие граждане оказавшиеся без крыши над головой, обращаются за помощью к государству в лице республиканского социального центра, который и предлагает свою помощь лица БОМЖ.

Данные весьма противоречивы. В нынешнем году в указанный социальный центр обратилось 306 человек, а ведь прошла только половина года, в прошлом же 2021 году помощь от властей пытались получить 123 человека. Сложно судить о чем свидетельствует данная статистика — вряд ли количество людей столько существенно возросло, вполне вероятно, что данная категория людей стала осведомленней и попросту стала без опасений обращаться за поддержкой в учреждение.

Известно и сколько пенсионеров было в числе 306 человек, которые в 2022 году обратились в центр за помощью — 44 человека, по сравнению с данными прошлых лет пенсионеров без крыши над головой стало существенно больше.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы