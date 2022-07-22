Уфимец требует оштрафовать замглавы Минздрава Башкирии Кононову

Горожанин отправлял в Минздрав обращение по вопросу льготного лекарственного обеспечения. Письмо зарегистрировали 12 января, а ответ замминистра Ирина Кононова дала лишь 24 февраля, то есть на 44 день с момента регистрации. Проводившая проверку прокуратура усмотрела в этом нарушение и заявила иск в мировой суд, потребовав оштрафовать сотрудницу Минздрава на 10 тыс. рублей.
Суд счел доказанным состав правонарушения, однако счел, что оно малозначительно, поскольку с учетом всех обстоятельств срок нарушен всего на 12 дней.
Уфимец, не вовремя получивший ответ Ирины Кононовой, обжаловал решение мирового суда в вышестоящей инстанции.
За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностным лицом государственного органа (ст. 5.59 КоАП РФ) предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Кировский районный суд рассмотрит дело 11 августа.
Как сообщал Mkset, СКР по Башкирии расследует уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Минздрава при закупке в 2019 году жизненно важного лекарства «Трипторелин». Тогда для льготников было приобретено 3,7 тысячи упаковок препарата на общую сумму 51 млн рублей. Однако это превышало имеющуюся потребность в 10 раз, и у 1670 упаковок истек срок годности.
В конце апреля в номере Ирины Кононовой в гостинице «Айгуль» провели обыски. А в июне профсоюз работников здравоохранения наградил ее памятной медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».