Уфимец требует оштрафовать замглавы Минздрава Башкирии Кононову

Как сообщал Mkset, СКР по Башкирии расследует уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Минздрава при закупке в 2019 году жизненно важного лекарства «Трипторелин». Тогда для льготников было приобретено 3,7 тысячи упаковок препарата на общую сумму 51 млн рублей. Однако это превышало имеющуюся потребность в 10 раз, и у 1670 упаковок истек срок годности.