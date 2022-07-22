Трутнев: важно ускорить строительство дамбы в Верхоянском районе Якутии

Республику Саха с официальным визитом посетил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Поездка длилась два дня. По ее итогам чиновники решили приступить к строительству дамбы в Верхоянском районе Якутии.

Сейчас ущерб, который причинил паводок, там уже достиг 400 миллионов рублей. Были затоплены порядка 400 частных домовладений, 100 многоэтажек, медицинские и образовательные заведения. Всех несовершеннолетних получилось вовремя эвакуировать. Верхоянск уже освобожден от воды. Городские социально значимые объекты будут восстановлены к началу осени. Наиболее важный вопрос на данный момент: как не допустить нового паводка. Наводнения для ДФО - явление частое. Все бумаги на постройку дамбы в Верхоянском районе подготовили еще в 2018 году. Заявка подана в 2021 году. За год чиновники Росводресурсов ее так и не изучили. Об этом информирует yk24.ru. Трутнев узнал у сотрудников Минприроды РФ и Росводресурсов причины невыполнения работ. В надзорных органах рассказали, что в первую очередь деньги переводили в те регионы, где больше населения. Полпред назвал это правильным, однако нельзя же оставлять без помощи жителей Верхоянска. Проблему надо решать. На кону стоят жизни граждан. Власти сделают все, чтобы удовлетворить их запросы. Также Юрий Трутнев осмотрел наиболее крупный объект жилищного строительства в Якутске. Речь идет о квартале Звёздный. Микрорайон займет 68,5 гектара. Там возведут 30 многоквартирных и 36 сблокированных домов высотой от двух до восьми этажей. В них поселятся примерно 11 000 человек. По словам полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, механизм «Дальневосточный квартал» разрабатывали с целью снизить цену квадратного метра жилья. Надо понять, в каких сегментах жилья его можно использовать, есть ли шанс дополнительно расширить возможности «Дальневосточной ипотеки». 130 000 рублей за квадратный метр - дорого. Нужно помочь Якутии и остальным субъектам РФ. Дальневосточников необходимо обеспечить комфортным жильем по приемлемым ценам. Трутнев завершил поездку по Якутии в ИТ-парке «Якутск». Там разрабатываются отечественные технологии. Резиденты парка показали полпреду свои разработки - программный комплекс по противодействию лесным пожарам, проект «Паромы Якутии» и «Цифровой помощник AITA». Последний собирает обращения жителей в области жилищно-коммунального хозяйства. Также гостю из Москвы продемонстрировали разработку по развитию российской сети кинопроката Extra Cinema. По мнению Юрия Трутнева, поддержка IT-технологий является важным направлением как для Якутии и Дальнего Востока, так и для всей Российской Федерации. Технологии способствуют развитию национальной экономики. Множество из таких разработок будут востребованы, что подтверждают проекты резидентов якутского ИТ-парка.

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