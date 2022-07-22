О двух случаях смертей, которые напрямую связаны с переработками и отсутствием отдыха, рассказали в Гострудинспекции Башкирии 21 июля.

В нынешнем году две смерти на рабочем месте признали смертями на работе, за которые работодатель должен нести ответственность. Жертвы неправильного режима труда и отдыха — 63-летний кондуктор «Башавтотранса» и 54-летний механизатор из Ермекеевского района. Любые случаи гибели людей на рабочем месте расследует Гострудинспекция и вот что в ведомстве выяснили относительно двух указанных трагических случаев. 63-летняя кассир-контролер без отдыха трудилась 9 дней подряд, на 10 же день скончалось. Мало того, Гострудинспекция выяснила, что к сверхурочному труду женщину привлекал именно работодатель, игнорируя необходимость получить на это письменное согласие работницы. Примечательно, что женщина существенно перерабатывала сверх нормы на протяжении всего 2021 года. За 2021 год ее переработки составили 900 часов при допустимых 120. Вторая смерть от переработок настигла 53-летнего механизатора из Ермекеевского района, которого две недели ежедневно привлекали к 11-часовому труду. При том что за 2021 год его переработки составили 800 часов. Труд без выходных не прошел бесследно — на рабочем месте прямо в поле у труженика произошло кровоизлияние в мозг.

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