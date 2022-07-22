РЭО: На «Тавриде» арт-школа экологии приняла более 300 участников

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев пояснил, что экоактивизм и экологическое добровольчество привлекают молодых людей. Исследование продемонстрировало, что молодежи необходима благоприятная экологическая обстановка. Подрастающее поколение стремится улучшить экологию и своими руками очистить природу. По этой причине растет запрос на экодобровольчество. Тут есть ряд факторов - от осознанного желания сделать свою жизнь экологичнее и развивать в себе экопривычки до стремления быть модным и популярным. Кто-то просто пользуется шансом стать частью большой зелёной команды. Многие считают экодобровольчество своеобразным способом самовыразиться.