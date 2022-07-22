Одноклассники запустили оплату по QR-коду

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией в ОК, пользователю нужно перейти в раздел «Пополнение счёта» на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК.