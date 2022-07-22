На трассе Уфа-Оренбург лось выскочил под колеса иномарки, погиб сам и сгубил человека

На трассе Уфа-Оренбург лось выскочил под колеса иномарки, погиб сам и сгубил человека
На трассе Уфа-Оренбург лось выскочил под колеса иномарки, погиб сам и сгубил человека
Вчера, 10:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: телеграм канал Владимира Севастьянова
О странном и страшном ДТП рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале 22 июля.

Минувшей ночью на трассе Уфа-Оренбург произошло ДТП, которое спровоцировал лось. Обитатель леса неожиданно выскочил на дорогу ловко миновав дорожное ограждение. Однако на это ловкость лося закончилась вместе с его жизнью – сохатый погиб.

К огромному сожалению своим появлением на дороге лось погубил и пассажира иномарки, 66-летнего мужчину, он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте. Мало того, пострадал и водитель автомобиля – его госпитализировали с травмами. В ДТП будут разбираться правоохранители.

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