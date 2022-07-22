«Единая Россия»: Родители и ученики смогут контролировать ремонт школ

В «Единой России» рассказали о старте нового проекта «Капитальный ремонт школ», который партия запустила совместно с «Московским комсомольцем». В рамках его реализации создана интерактивная карта, на которой можно будет смотреть новости, фото- и видеорепортажи по общеобразовательным школам, участвующим в проекте.

Интерактивная карта имеет несколько вкладок, одна из них — «Моя идеальная школа». На ней ученики учебных заведений смогут представлять свое видение школы, в которой хотели бы обучаться. Также на карте есть вкладка «Родительский контроль», где будут размещаться комментарии родителей, педагогов и представителей общественных организаций, которые осуществляют контроль за ходом капитального ремонта и будут принимать готовые объекты. Также на сайте будут размещать не только новости о программе капитального ремонта школ, но также мнения экспертов. При этом все желающие смогут оставлять обращения о ходе капремонта через форму обратной связи, сообщает rostovgazeta.ru. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной запуску проекта «Капитальный ремонт школ», рассказал, что работы по ремонту осуществляются в 1 650 общеобразовательных школах и объекты будут сданы в эксплуатацию к началу нового учебного года. Кравцов отметил, что нет никаких сбоев и работы будут окончены в сроки, поставленные главой Российской Федерации, несмотря ни на какие санкции. В течение пяти лет капитальный ремонт будет осуществлен в 7300 школах, а в этом году в программу включат не меньше трех тысяч учебных заведений. «В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования», — подчеркнул министр. Координатор проекта народной программы партии «Единая Россия» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета ГД РФ по просвещению Ольга Казакова рассказала, что программа капитального ремонта школ откроет новые возможности не только для общеобразовательных школ, но и для отрасли допобразования. Сейчас основной задачей, по словам Казаковой, является открытие в школах театральных кружков и спортивных секций. На сайте ER.RU сообщают, что координатор партийного проекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета ГД РФ по просвещению Алёна Аршинова отметила, что основной акцент при реализации программы капитального ремонта школ сделали на привлечении к участию в ней родителей, учеников, преподавателей и депутатов от «Единой России». Она добавила, что совместно с Общественной палатой партия «Единая Россия» на федеральном уровне организовала работу штаба по общественному контролю за реализацией программы. «В федеральную программу по капремонту школ от Башкортостана вошли 365 городских и сельских образовательных учреждений. Из них 67 будут отремонтированы в 2022 году, модернизация еще 17 школ завершится в 2023 году. Программа включает шесть направлений: кроме строительно-монтажных работ, связанных с обновлением помещений, предусматривается покупка оборудования для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности школ и организации образовательного процесса, обновление школьных библиотек. Важным моментом программы является также повышение квалификации учителей. Строительные и монтажные работы идут в ускоренном темпе, они выполнены в среднем на 70%, а на двух объектах уже полностью завершены. Отмечу, что ход ремонтных работ держит на контроле глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров», — отметил депутат Госсобрания — Курултая РБ, координатор федерального партийного проекта «Новая школа» Раиль Асадуллин.

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