Жительница уфимской новостройки пожаловалась на гуляющих во дворе коров

Жительница уфимской новостройки пожаловалась на гуляющих во дворе коров
Жительница уфимской новостройки пожаловалась на гуляющих во дворе коров
Сегодня, 08:36ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Nata Nata/vk.com
Парнокопытные ведут себя по-хозяйски, однако это не очень нравится местным жителям.

Жительница Новой Максимовки с ником Nata Nata обратилась на официальной странице Администрации республики, с просьбой заняться вопросом озеленения территории новостройки.

По ее рассказу, застройщики сдали дома и больше ничего не предприняли, чтобы огородить территорию многоквартирных домов от частного сектора.

По итогу, местные ежедневно соприкасаются с природой в прямом смысле слова. По их двору мирно разгуливают коровы, которые позволяют себе выпить воды из близлежащих луж, а заодно поломать высаженные неравнодушными жильцами саженцы растений. Естественно, чтобы сообщить домовладельцам о своем присутствии они оставляют после себя отходы жизнедеятельности.

— Калининская администрация вообще не хочет озеленять наш микрорайон. Скоро с приходом зимы ещё ползать в темноте будем, как сдают жилье в эксплуатацию если ничего не доделали. 8 лет ничего добиться не можем. Когда уже коров этих начнут вывозить как в Белорецке? Вот эти 2 особи постоянно вандальничают в Новой Максимовке, — сообщила женщина.

Начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы Вера Пояркова, сообщила местной жительнице о том, что вопрос о вольном выпасе скота и озеленении двора взят в работу.

Глава администрации Белорецкого района решил похожую проблему по-другому. Он решил организовать пункт временного содержания домашнего скота. Хозяину потеряшки придется выложить кругленькую сумму, чтобы забрать животное обратно домой.

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