Жительница уфимской новостройки пожаловалась на гуляющих во дворе коров

— Калининская администрация вообще не хочет озеленять наш микрорайон. Скоро с приходом зимы ещё ползать в темноте будем, как сдают жилье в эксплуатацию если ничего не доделали. 8 лет ничего добиться не можем. Когда уже коров этих начнут вывозить как в Белорецке? Вот эти 2 особи постоянно вандальничают в Новой Максимовке, — сообщила женщина.