Жители Башкирии создали петицию против реконструкции санатория «Зеленая роща»

Жители Башкирии создали петицию против уничтожения территории санатория «Зелёная роща», адресованную правительству республики. Они требуют не допустить сноса корпусов учреждения и последующую стройку на его территории.

Петиция размещена на сайте Change.org. Территория санатория представляет собой, как отмечается в описании, историческую, культурную, природную, туристическую и лечебную ценность. Кроме того, протестующие требуют присвоить всей территории санатория «Зелёная роща» статус особо охраняемой природной территории республики. По словам автора петиции, сейчас идут слушания о глобальной реконструкции санатория «Зелёная Роща», который является главной здравницей и реабилитационным центром республики и ближайших регионов для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и перенёсших серьёзные операции на сердце. В сообщении говорится, что планируется построить один единый корпус санатория, площадь прилегающей территории которого составит 5 га, хотя сейчас этот показатель достигает 25 га. Также намерены снести существующие корпусы и вместо них построить жилую и нежилую недвижимость, что, как отмечается в описании жалобы, негативно повлияет на лечение пациентов санатория и местную природу. Помимо этого, автор утверждает, что строительство недвижимости общей площадью 300 000 квадратных метров на относительно небольшой территории вызовет транспортный коллапс на всех близлежащих перекрестах по улицам Менделеева, Обская, Авроры, Сагита Агиша, Батырская. Петицию подписали уже 445 человек. Целью является набрать 500 голосов.

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