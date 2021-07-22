Задержанные полицейские, тление свалки и последствия урагана. Итоги дня в Башкирии

За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение ПДК по оксиду углерода в 1,2 раза и сероводороду в 1,4 раза. За сутки поступило 41 обращение граждан на химический запах сероводорода в воздухе. 38 из них поступило от Управления гражданской защиты Уфы и 3 обращения от жителей поселков Алексеевка и Чесноковка.