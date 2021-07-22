Задержанные полицейские, тление свалки и последствия урагана. Итоги дня в Башкирии

Расположенный рядом с селом Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии незаконный мусорный полигон тлеет уже несколько месяцев. В Минэкологии республики сообщили, что за допущение возгорания несанкционированной свалки привлечены к административной ответственности директор «Мечетлинского водоканала» Илдус Фазлыев и глава Большеустьикинского сельского поселения Альберт Гильметдинов.
За прошедшие сутки в Уфе снова зафиксировано превышение ПДК по оксиду углерода в 1,2 раза и сероводороду в 1,4 раза. За сутки поступило 41 обращение граждан на химический запах сероводорода в воздухе. 38 из них поступило от Управления гражданской защиты Уфы и 3 обращения от жителей поселков Алексеевка и Чесноковка.
Полицейских из Уфы обвинили в подбрасывании наркотиков для раскрытия преступлений. Оперуполномоченные УМВД подбрасывали наркотики невиновным для раскрытия преступлений. Таким образом, они якобы поднимали себе статистику по раскрытым преступлениям.
Жители Башкирии создали петицию против уничтожения территории санатория «Зелёная роща», адресованную правительству республики. Они требуют не допустить сноса корпусов учреждения и последующую стройку на его территории.
Вот уже несколько дней в республике нестабильная погода. Сегодня в Стерлитамакском районе в результате попадания молнии погибла женщина. Кроме того, МЧС Башкирии сообщил о сорванных крышах и поваленных деревьях. Также загорелись три дома, по предварительным данным, из-за попадания в них молний.