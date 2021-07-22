«Воз и ныне там»: эксперт оценил высказывание Путина о нерешенных проблемах

«Воз и ныне там»: эксперт оценил высказывание Путина о нерешенных проблемах
«Воз и ныне там»: эксперт оценил высказывание Путина о нерешенных проблемах
Вчера, 23:43ОбществоФото: kremlin.ru
Выступая в минувший понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам, президент России Владимир Путин заявил, что «наряду с реальными достижениями есть и большое количество нерешенных задач».

К числу таковых глава государства причислил бедность, невысокие доходы многих семей, низкое качество первичного звена здравоохранения, изношенность зданий школ.

Обозреватель, аналитик Андрей Нальгин оценил высказывание Путина, отметив, что четыре выделенных проблемы – не лучший итог после нескольких лет целенаправленной деятельности именно по этим направлениям.

Как пишет Infox, сейчас выясняется, что за «16 лет постоянных усилий, огромных потраченных средств воз и ныне там», отметил Нальгин.

По расчетам эксперта, за годы «нефтяного изобилия» российский бюджет в целом получил примерно 2 трлн долларов избыточных доходов. На данные средства можно было построить еще одну экономику, сформировать обещанные миллионы высокотехнологичных рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, полагает эксперт.

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