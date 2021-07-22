В популярном у туристов месте в Башкирии впервые появился высокоскоростной интернет

«Башкортостан – удивительный край, покоряющий сердца туристов прекрасной природой и уникальными историческими и культурными памятниками. Но в любом путешествии важно иметь возможность делиться впечатлениями с близкими в соцсетях и мессенджерах, находить нужную информацию, использовать навигационные приложения и даже онлайн-банкинг. Поэтому мы постоянно улучшаем связь в туристических местах. В этом году мы обеспечили связью сразу несколько популярных туристических локаций республики – деревню Шамсутдин вблизи большого озера на территории Бирского района и деревню Толпарово Гафурийского района», — сказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.