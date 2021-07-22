В популярном у туристов месте в Башкирии впервые появился высокоскоростной интернет

В популярном у туристов месте в Башкирии впервые появился высокоскоростной интернет
В популярном у туристов месте в Башкирии впервые появился высокоскоростной интернет
Вчера, 09:59Общество
Компания МТС обеспечила связью четвертого поколения труднодоступную деревню Толпарово в Гафурийском районе — она находится на берегу реки Зилим в окружении скал.

Запуск базовой станции в деревне Толпарово позволит местным жителям и туристам пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и современными цифровыми сервисами — общаться в мессенджерах, размещать фотографий в социальных сетях, а также решать различные повседневные вопросы.

Река Зилим — излюбленное место у туристов-водников. Здесь проходят одни из самых популярных маршрутов для сплавов, так как берега Зилима изобилуют скалами. Скала Мамбет — одна из самых высоких вершин Башкортостана и ежегодно привлекает тысячи туристов. Скалистые берега, поросшие ельником, пещеры и многочисленные перекаты делают реку одним из любимых мест отдыха жителей и гостей республики.

«Башкортостан – удивительный край, покоряющий сердца туристов прекрасной природой и уникальными историческими и культурными памятниками. Но в любом путешествии важно иметь возможность делиться впечатлениями с близкими в соцсетях и мессенджерах, находить нужную информацию, использовать навигационные приложения и даже онлайн-банкинг. Поэтому мы постоянно улучшаем связь в туристических местах. В этом году мы обеспечили связью сразу несколько популярных туристических локаций республики – деревню Шамсутдин вблизи большого озера на территории Бирского района и деревню Толпарово Гафурийского района», — сказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

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