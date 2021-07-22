В Минпромторге РФ поддержали решение производителей удобрений зафиксировать цены

Ожидается, что объем потребления удобрений в действующем веществе российским АПК в этом году составит 4,5 миллиона тонн, а в следующем — пять миллионов тонн. Минсельхоз России поручил в следующие пять лет увеличить объемы приобретения до 8,2 миллиона тонн (в действующем веществе), и отечественные производители удобрений готовы обеспечить эти объемы.