В I полугодии 2021 года чистая прибыль банка «Открытие» увеличилась до 53.5 млрд руб

Кроме этого, за первое полугодие банк увеличил средства клиентов на девяносто четыре миллиарда рублей за счет роста средств юрлиц более чем на десять процентов, этот показатель составил два триллиона рублей. По представленным данным, остатки средств на счетах физических лиц составляют девятьсот шестьдесят восемь миллиардов рублей и находятся в стабильном состоянии.