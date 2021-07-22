В I полугодии 2021 года чистая прибыль банка «Открытие» увеличилась до 53.5 млрд руб

Издание newsnn.ru сообщает, что в прошлом году финансовая организация за аналогичный период заработала 23,9 миллиарда рублей. В этом году чистая прибыль составила 53,5 миллиарда рублей. По финансовой отчетности активы банка увеличились на семь процентов и составили 2,8 триллиона рублей.
Также рост был зафиксирован в кредитном портфеле до вычета резервов: сумма составила 1,9 триллиона рублей, увеличившись почти на тринадцать процентов.
Что касается кредитного портфеля для юридических лиц, то он вырос на сто сорок семь миллиардов рублей и составил 1,3 триллиона рублей. Также финансовая организация нарастила объемы кредитов, выданных бизнесу и корпоративным клиентам, на тридцать семь процентов. Рост кредитного портфеля физических лиц составил шестьдесят девять миллиардов рублей.
Кроме этого, за первое полугодие банк увеличил средства клиентов на девяносто четыре миллиарда рублей за счет роста средств юрлиц более чем на десять процентов, этот показатель составил два триллиона рублей. По представленным данным, остатки средств на счетах физических лиц составляют девятьсот шестьдесят восемь миллиардов рублей и находятся в стабильном состоянии.
Также за указанный период был зафиксирован рост показателей по прибыли финансовой организации от регулярной деятельности — чистым процентам и чистым комиссионным доходам. Согласно отчету, данный показатель увеличился на сорок девять процентов и составил 56,3 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, такая динамика объясняется увеличением объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов. Именно они привели к увеличению чистого процентного дохода. Согласно представленным данным, регуляторный капитал «Открытия» за полгода составил 361,4 миллиарда рублей.