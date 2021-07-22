Ухаживающей за лежачей свекровью уфимке отказали в выплате на детей от 3 до 7 лет

Уфимка Анастасия Дивакова поделилась с корреспондентом Mkset своей проблемой в получении выплат на детей от 3 до 7 лет.
У женщины есть двое маленьких детей, одному из которых исполнилось семь лет, второму - шесть.
Женщина семь лет вынуждена ухаживать за больной свекровью, которая прикована к постели, также она ухаживает за собственным 89-летним дедушкой. Несмотря на то, что у пожилой женщины есть еще два сына, они, по словам Анастасии, не имеют возможности ухаживать за своей мамой. Чтобы решить эту проблему, Анастасия взяла обязанности на себя, но оформить опекунство над свекровью она не может из-за несогласия сыновей. Максимум, что смогла сделать Анастасия — это оформить пособие по уходу за пожилым человеком, которое составляет 1380 рублей в месяц.
После объявления президентом России Владимиром Путиным о введении выплаты на детей от 3 до 7 лет женщина поспешила оформить положенные ей деньги. Однако при подаче первого заявления Анастасии пришел отказ.
— Я неработающая, не по своему желанию, а потому что смотрю за свекровью уже семь лет. Сообщили, что детское пособие мне не положено, — поделилась женщина.
Специалист республиканского Центра социальной поддержки населения уточнила, каким категориям граждан может быть назначена выплата данного пособия.
— Выплаты назначаются детям от 3 до 7 лет включительно до наступления дня рождения 8 лет. Также выплата осуществляется только льготным категориям граждан, это может быть мать-одиночка, получатели пособия по потере кормильца и так далее. Выплата не будет назначена, если нет льготной категории, в этом случае мама должна работать. Если рассматривать категорию многодетных, то тогда один из родителей может не работать и получать пособие. В случае Анастасии можно сказать, что она может получать выплаты, только если у нее есть официальный документ о том, что она ухаживает либо за инвалидом первой группы, либо за пожилым старше 80 лет, — пояснили в центре соцподдержки.
Сейчас Анастасия планирует во второй раз подать заявление и надеется, что в этот раз ей не будет отказано в выплате, так как у нее имеются на руках все справки, подтверждающие уход за пожилыми людьми.
К слову, ранее в России также утвердили правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам.