Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град в Башкирии

Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град в Башкирии
Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град в Башкирии
Сегодня, 06:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
По данным Башгидрометцентр, сегодня, 22 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни и град. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха поднимется до +29...+34 градуса.

23 июля местами прогнозируются сильные дожди, грозы, локально по северо-западу сильные ливни и град. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами шквалистый. Ночью столбик термометра достигнет отметки +13...+18 градусов, днём +29...+34 градуса, по северо-западу +24 градуса.

В субботу, 24 июля, местами возможны сильные дожди, грозы, локально по северо-западу сильные ливни и град. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами шквалистый. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днём +22...+27 градусов, по юго-востоку поднимется до +32 градусов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы