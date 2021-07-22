Комбинат детского питания Уфы предложил сотрудникам 3000 рублей за прививку от ковид

Комбинат детского питания Уфы предложил сотрудникам 3000 рублей за прививку от ковид
Комбинат детского питания Уфы предложил сотрудникам 3000 рублей за прививку от ковид
Сегодня, 18:20ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфе поварам МАУ «Центр детского и диетического питания» предложили выплаты за первую прививку от коронавируса.

Источник Mkset, знакомый с ситуацией, сообщает, что сотрудникам комбината питания обещают заплатить по три тысячи рублей. Вакцинация сотрудников началась уже сегодня, 22 июля.

— Персонал с улыбкой воспринял эту новость, потому что наверняка сначала урежут эти деньги с зарплаты, а потом их в такой форме обратно вернут, — отмечает источник.

Напомним, ранее в России предложили выдавать два дополнительных дня тем, кто прошел вакцинацию. Данное предложение объяснили тем, что многие в первые дни после прививки чувствуют себя не очень хорошо.

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