Минеева выступает за обновление инвестиционной карты Москвы

Минеева выступает за обновление инвестиционной карты Москвы
Минеева выступает за обновление инвестиционной карты Москвы
Сегодня, 22:10ОбществоФото: фрагмент видео
В правительстве Москвы рассказали о планах обновить инвестиционную карту города. Используя новый функционал, бизнес может получить различные данные, например проходимость вокруг интересующего места. Столичному уполномоченному по защите прав бизнесменов Татьяне Минеевой инициатива властей понравилась.

По словам бизнес-омбудсмена, на долю Москвы выпадает 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и порядка 50% прямых инвестиций из-за рубежа. Объемы вложений увеличиваются. Чтобы принять решение, инвесторы должны детально изучить проект. В улучшении функционала сервиса видны преимущества. На карте появятся места, которые влияют на инвестиционную привлекательность будущего бизнес-проекта. Речь идет о магазинах, остановках общественного транспорта, парковках, учебных заведениях, парках и поликлиниках. Об этом пишет tass.ru.

С картой можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы. В ней есть вся информация о свыше 300 площадках для ведения бизнеса. Они подойдут и небольшим компаниям, и крупным производителям. Там же реально узнать об объектах в мегаполисе, которые выставили на торги для приобретения и аренды. Сейчас данный перечень содержит более 4 000 наименований. Ради удобства пользователей в инвестиционную карту встроили фильтры. Они заметно упрощают поиск объектов по назначению.

На инвестиционную карту собираются нанести и другие открытые данные московского правительства. К примеру, там отметят городские стройки. Здесь же реально будет ознакомиться с кадастровой стоимостью недвижимости в районах.

Вот уже 7,5 лет инвестиционный портал Москвы является одним из наиболее востребованных специализированных ресурсов для предпринимателей. Его ежедневно посещают 8 500 уникальных пользователей. Всего на портале зафиксировано свыше 13 миллионов посещений. Так, на инвестиционном портале есть 30 онлайн-сервисов. Они позволяют вести бизнес в Москве с большим комфортом, а также экономят время.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сказал, что инвестиционная карта столицы Российской Федерации зарекомендовала себя удобным сервисом по поиску площадки для локализации. Пользователи могут выбрать не только свободные промышленные площадки в особой экономической зоне и технопарках, но и помещения для аренды под другую деятельность на городских торгах.

Когда-то бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева охарактеризовала бизнес драйвером, способным кратно усилить рост экономики, а инвестиции - это ее «кровь».

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