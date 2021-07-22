Минеева выступает за обновление инвестиционной карты Москвы

По словам бизнес-омбудсмена, на долю Москвы выпадает 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и порядка 50% прямых инвестиций из-за рубежа. Объемы вложений увеличиваются. Чтобы принять решение, инвесторы должны детально изучить проект. В улучшении функционала сервиса видны преимущества. На карте появятся места, которые влияют на инвестиционную привлекательность будущего бизнес-проекта. Речь идет о магазинах, остановках общественного транспорта, парковках, учебных заведениях, парках и поликлиниках. Об этом пишет tass.ru.
С картой можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы. В ней есть вся информация о свыше 300 площадках для ведения бизнеса. Они подойдут и небольшим компаниям, и крупным производителям. Там же реально узнать об объектах в мегаполисе, которые выставили на торги для приобретения и аренды. Сейчас данный перечень содержит более 4 000 наименований. Ради удобства пользователей в инвестиционную карту встроили фильтры. Они заметно упрощают поиск объектов по назначению.
На инвестиционную карту собираются нанести и другие открытые данные московского правительства. К примеру, там отметят городские стройки. Здесь же реально будет ознакомиться с кадастровой стоимостью недвижимости в районах.
Вот уже 7,5 лет инвестиционный портал Москвы является одним из наиболее востребованных специализированных ресурсов для предпринимателей. Его ежедневно посещают 8 500 уникальных пользователей. Всего на портале зафиксировано свыше 13 миллионов посещений. Так, на инвестиционном портале есть 30 онлайн-сервисов. Они позволяют вести бизнес в Москве с большим комфортом, а также экономят время.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сказал, что инвестиционная карта столицы Российской Федерации зарекомендовала себя удобным сервисом по поиску площадки для локализации. Пользователи могут выбрать не только свободные промышленные площадки в особой экономической зоне и технопарках, но и помещения для аренды под другую деятельность на городских торгах.
Когда-то бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева охарактеризовала бизнес драйвером, способным кратно усилить рост экономики, а инвестиции - это ее «кровь».