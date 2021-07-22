Компании контура группы «Роснано» произвели прорыв в области протезирования

Компании контура группы «Роснано» произвели прорыв в области протезирования
Компании контура группы «Роснано» произвели прорыв в области протезирования
Сегодня, 00:11ОбществоФото: пресс-служба компании "Моторика"
Компании «Моторика» и OCSiAl, которые входят в контур Группы «РОСНАНО», создали и запустили в продажу протезы, чувствительные к сенсорным экранам. Их стоимость в 10-15 раз ниже аналогов.

Общая разработка компаний позволит людям использовать смартфоны и планшеты, пишет newsnn.ru.

По информации Международной организации здравоохранения, на территории РФ и СНГ в протезах имеют нужду 50 тысяч человек, но только 1 из 10 получает требуемую помощь. И даже те, кто смог купить протез, не имели возможности использовать его в работе с сенсорными экранами.

По словам специалистов, созданные ими протезы включают электропроводящие силиконовые накладки-напальчники с графеновыми нанотрубками. Они были под заказ разработаны производителями одностенных углеродных нанотрубок в компании OCSiAl. Благодаря этим трубкам экраны смартфона могут распознавать прикосновения благодаря передаче электротоков тела.

Как отмечают ученые, нанотрубки характеризуются гибкостью и высокой прочностью. Их допускается применять для модернизации обычных материалов – в целях существенного облегчения и повышения прочности.

Следует отметить, что уникальная трубка в 50 тысяч раз тоньше волоса человека и по форме очень к нему близка.

OCSiAl стала первым предприятием стоимостью в один миллиард долларов в портфеле «РОСНАНО». Компания стала первой и на данный момент единственной в РФ в сегменте material based.

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