Гострудинспекция Башкирии выяснит причины гибели механизатора

53-летний механизатор скончался днем 15 июля. Об этом сообщили в Гострудинспекции республики.
Мужчина за рулем трактора съехал в кювет и опрокинулся. Трагедия произошла на четвёртом километре объездной дороги села Шаран. В результате аварии, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Гострудинспекиция начала расследование несчастного случая по факту гибели работника ООО «Шаранагрогаз». В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
Ранее стало известно о еще одном случае смерти работника. Скончался работник погрузочно-доставочной машины руднике «Юбилейный».