Дегтярев пообещал лично следить за ходом расследования ДТП с погибшими пожарными

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел прямую линию с жителями региона. В течение двух часов он общался с гражданами и смог дать ответы более чем на 30 вопросов.

Всего на горячую линию с главой региона поступило 1500 заявок от хабаровчан и жителей области. Михаил Дегтярев пообещал, что будет лично следить за ходом расследования смертельного ДТП под Хабаровском, которое случилось 9 июля. Установлено, что пожарная бригада спешила на вызов, чтобы помочь своим коллегам, однако на спуске автомобиль врезался в забор. Как сообщает transsibinfo.com, при столкновении скончались водитель пожарной машины и командир пожарной части. Еще двое спасателей, находившихся в момент аварии в автомобиле, попали в больницу с травмами. Врио губернатора Хабаровского края видел видеообращение супруги погибшего в результате аварии пожарного. Дегтярев отметил, что будет лично следить за ходом расследования этого инцидента. Он предупреждает, что никто из руководителей не должен оказывать давление на следствие. Если спецавтомобиль не смог затормозить из-за технической неисправности, то виновные в такой халатности должны понести наказание. “Списывать все на героически погибшего пожарного я не дам”, – подчеркнул глава региона. Он также сообщил, что уже подписал постановление, согласно которому семьи погибших сотрудников МЧС получат компенсацию в размере 3 млн рублей. Помимо этого, Михаил Дегтярев распорядился о проведении технической ревизии всего автопарка пожарной службы. Специалисты обязуются провести ревизию и лично доложить о ее результатах главе региона в течение двух недель. Семьям спасателей, которые получили травмы в ходе данного инцидента, после проведенного расследования также будут направлены страховые выплаты. По последним сведениям, спецавтомобиль МЧС в момент аварии находился в неисправном состоянии – у него отказали тормоза.

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