Фото: pxhere.com
В Перми прошли сразу две выставки автомобилей и мотоциклов
22 июля, 19:23Общество
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В субботу жители и гости Перми смогли посетить две выставки авто- и мототехники.
Экспозиции состоят из мотоциклов и автомобилей различных эпох. Об этом информирует properm.ru.
Так на «Заводе Шпагина» прошла выставка PERM ATO WEEKEND. Было представлено порядка 90 машин. Речь идет как о ретро, так и о современных автомобилях.
Для гостей открыли интерактивные площадки. Все желающие смогли перекрасить старый «Запорожец», покататься на скейтборде и BMX, а также послушать живую музыку.
В этот же день Пермь посетили участники ралли «Пекин-Париж». Гонщики бесплатно показали горожанам свои ретро-автомобили, коих насчитывается порядка 35 штук. Выставка проходила на территории перед отелем «Урал» с 16:00 до 21:00. Там же были выставлены машины пермского музея «Ретро-Гараж».
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