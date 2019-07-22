В Перми прошли сразу две выставки автомобилей и мотоциклов

Экспозиции состоят из мотоциклов и автомобилей различных эпох. Об этом информирует properm.ru.

Так на «Заводе Шпагина» прошла выставка PERM ATO WEEKEND. Было представлено порядка 90 машин. Речь идет как о ретро, так и о современных автомобилях.

Для гостей открыли интерактивные площадки. Все желающие смогли перекрасить старый «Запорожец», покататься на скейтборде и BMX, а также послушать живую музыку.