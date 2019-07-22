В Инстаграме бабы Тони «Божьего Одуванчика» из Башкирии набралось уже 20 публикаций

Страница 84-летней Антонины Григорьевны Кочкиной в Инстаграме стремительно набирает популярность.

Страницу ведут волонтеры, которые теперь регулярно посещают бабу Тоню после того, как в соцсетях появилось тревожное сообщение о том, что пожилая женщина живет впроголодь и питается одуванчиками. После этого к бабе Тоне, которая живет со взрослым сыном-инвалидом, устремились волонтеры и стали привозить продукты теплые вещи, взялись сделать ремонт. С легкой руки кого-то из журналистов пенсионерку прозвали «баба Тоня – Божий Одуванчик».

Волонтеры постоянно выкладывают в соцсетях отчеты о том, как изменилась жизнь Антонины Григорьевны, как продвигается ремонт в ее квартире и как отметили недавно ее день рождения.