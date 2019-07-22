В Башкирии рекордное число сотрудников полиции покончили с собой

Башкирия по итоговым данным за 2018 год оказалась в лидерах непрестижного рейтинга, в котором учитываются случаи суицида среди сотрудников полиции. Об этом сообщила «Медуза».

По данным издания, которое ссылается на открытые источники, на Башкирию приходится 10 из 50 случаев суицида сотрудников полиции, происшедших в прошлом году.

Отмечается, что в России официальной статистики на эту тему нет. Следом за Башкирией в этом печальном рейтинге следует Московская область, в которой зафиксировано четыре случая суицида среди полицейских.

Напомним, большое журналистское расследование на эту тему было опубликовано на нашем сайте, оно, кстати, также несколько раз упоминается в материале «Медузы». По официальной версии, в МВД по Башкирии объясняли волну самоубийств среди персонала семейно-бытовыми и личными проблемами, но при неофициальном общении сослуживцы и близкие погибших говорили о нездоровой ситуации внутри коллективов, доносах сотрудников друг на друга ради повышения или премий, большой нагрузке на сотрудников и ненормированном рабочем дне и т. д. Материал был номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия».

«Медуза» предполагает, что нагрузка на персонал могла вырасти, в том числе, из-за желания руководства МВД (министром руководит Роман Деев) «Побыстрее перебраться на работу в Москву».

Решать проблему возросшего числа суицидов в МВД намерены при помощи дополнительной проверки психологического состояния сотрудников.

Материал Медиакорсети о том, как проходят психологическую подготовку при поступлении на службу в органы полиции Башкирии, можно почитать здесь.