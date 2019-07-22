В Башкирии ищут патрульных, которые помогли беременной женщине

В Управлении ГИБДД МВД по РБ твердо настроены отыскать сотрудников ДПС, которые накануне, 21 июля, помогли беременной женщине и ее мужу поскорее добраться до роддома. История об этом случае стала очень популярна в соцсетях.

Историю рассказал на своей странице житель Башкирии, он хотел таким образом откликнуться сотрудников полиции, оказавших в трудную минуту помощь семье его племянника.

Всё случилось на трассе Стерлитамак-Уфа, возле села Ишлы. Мужчина ехал на большой скорости по трассе, торопясь доставить в роддом жену, которой настала пора рожать. Разобравшись, в чем дело, сотрудники полиции взялись доставить роженицу в роддом. У женщины вскоре родилась дочка.