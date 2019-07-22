Столетие деревни отмечали без алкоголя: среди гостей был экс-министр МВД Башкирии

На поле позади деревни каждый род поставил свой шатер: Аюповы, Исмагиловы, Хамитовы, Мухаметзяновы, Сагадеевы, Халитовы, Газиевы, Алпаровы и т. д. Огромные подушки с вышитыми наволочками, чай с душицей из самоваров, сепаратор, который крутил в детстве каждый ребенок, изгородь и скамья. У каждого шатра люди останавливались и подолгу рассматривали родословную.

Уголок с родословной Аюповых Фото: Mkset.ru

Получился праздник "три в одном": и юбилей деревни, и встреча одноклассников, и концерт столичных звезд. Плов и шулюм в котлах, огромное количество пирогов — гостеприимные хозяева импровизированных изб встречали гостей: администрацию, артистов, знаменитых выходцев из деревни, долгожителей и многодетные семьи.

В качестве развлечений старинные традиционные бои с мешками и современный детский батут.

Ляля Уразбахтина с правнуком Данилом подравили долгожителя деревни

Приехали гости из разных деревень, в том числе и из села Курманаево, откуда 100 лет назад и вышли переселенцы, основав деревню Тюбяково. Прекрасная природа, озера, пруды, близость леса, удобных земельных угодий для посева, обширных пастбищ — все это привлекло на благодатную землю его первых жителей.

Черно-белые фотографии у каждой юрты Фото: Mkset.ru

Сто лет для деревни немалый срок — это судьба трех-четырех поколений. Каждый род приготовил стенды: тут и письма с фронта с пожелтевшими за семьдесят с лишним лет черно-белыми фотографиями, и газеты с фоторепортажами с колхозных полей, и школьные фотографии ребят на фоне белой печи в классе, и свадебные - с низменным участником всех торжеств: гармонью.

В Великую Отечественную войну на фронт из деревни ушли 106 его жителей, вернулись меньше половины. Женщины, старики и дети в тылу рубили и сплавляли лес, трудились на кирпичном заводе, растили хлеб, вязали теплые вещи для солдат. В послевоенное время труженики колхоза проявляли героизм на полях.

Праздник вызвал много воспоминаний.

Аюповы и Уразбахтины с гордостью вспоминали первого председателя колхоза Ибрагима Аюпова, участника двух войн, который получив ранения в Великую отечественную — вернулся в родную деревню и возглавил колхоз. Из этого рода и братья Турьяновы. Альфред Хабибович был министром здравоохранения, а Мэлс Хабибович доктор медицинских наук живет в Москве. Его имя присвоено Институту проблем адаптации и патогенеза в Москве.

Исмагиловы вспоминали трудолюбивых родственников: Минидина Исмагилова (Мухаметшина) подростком работала на кирпичном заводе, ее младший брат Халимулла Исмагилов стал передовым механизатором после войны. Позже работал бригадиром. Будучи кузнецом поставил водяную башню в соседней деревне Андреевка. О его прямолинейности в деревне ходят легенды. Его сын Ядкар Исмагилов, активный пенсионер, оставшийся в отчем доме, переживает, что дети из-за отсутствия школы в деревне покинули родную республику.

Идриса Газиева земляки долго не отпускали с Тюбяковской сцены Фото: Mkset.ru

Экс -министр МВД РБ Рафаэль Диваев среди почетных гостей деревни Тюбяково Фото: Mkset.ru

Заслуженный артист РБ Идрис Газиев, также выходец села Курманаево, рассказал, что его «первые гастроли» начались в Тюбяково. Школьники из Курманаево часто приезжали в местный дом культуры с детскими спектаклями. Среди гостей был и экс-министр МВД Рафаэль Диваев (родился в деревне Абрахманово Аургазинского района БАССР).

Газиев Рифгат Баянович удостоен ордена Ленина, Сагадиев Асхат Магадеевич награжден орденом «За трудовую доблесть», сыновья Асхата Магадеевича — Назир и Вазир стали заслуженными работниками в сельском и лесном хозяйстве республики. Алпаров Гайса — Заслуженный механизатор РБ.

Глава района Зуфар Идрисов поздравил жителей деревни и в качестве подарка вручил главе администрации Тукаевского сельского совета Альфриту Баширову сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Чествовали и двух 95-летних долгожительниц. «Они прожили 95% от возраста нашей деревни», — сказал Зуфар Явдатович.

Сейчас в деревне живут менее 200 человек. В основном остались люди старшего поколения. Школа закрыта, а ведь когда-то в районе она считалась «математической»: много выпускников стали бухгалтерами и экономистами.