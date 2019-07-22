Появились подробности главного военно-морского парада России
Парад пройдет 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.
В мероприятии будут задействованы более 40 боевых кораблей и подлодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Для жителей и гостей Санкт-Петербурга в день Главного военно-морского парада будут бесплатно работать военно-морские музеи, библиотеки и учебные заведения, организован показ вооружения и военной техники на Дворцовой площади и в филиале Центрального парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
Подробнее о программе события можно узнать на сайте Минобороны России, на котором открыт специальный интерактивный раздел. Инфографика расскажет о количестве и построении парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения, воздушных судов, а также о времени проведения репетиций. Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава», который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы.
Также на сайте можно посмотреть фотографии и видеоматериалы с предыдущего военно-морского парада в Петербурге и городах базирования соединений боевых кораблей ВМФ России, с репетиций и тренировок.
Региональные военно-морские парады, посвященные Дню ВМФ, пройдут в главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего к военно-морским парадам планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих. В этом году ожидаются 26 иностранных военных делегаций, свои военные корабли направят Вьетнам и Филиппины.