Появились подробности главного военно-морского парада России

В мероприятии будут задействованы более 40 боевых кораблей и подлодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Для жителей и гостей Санкт-Петербурга в день Главного военно-морского парада будут бесплатно работать военно-морские музеи, библиотеки и учебные заведения, организован показ вооружения и военной техники на Дворцовой площади и в филиале Центрального парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Подробнее о программе события можно узнать на сайте Минобороны России, на котором открыт специальный интерактивный раздел. Инфографика расскажет о количестве и построении парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения, воздушных судов, а также о времени проведения репетиций. Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава», который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы.

Также на сайте можно посмотреть фотографии и видеоматериалы с предыдущего военно-морского парада в Петербурге и городах базирования соединений боевых кораблей ВМФ России, с репетиций и тренировок.