Полицейские Башкирии ищут пострадавших от застройщика «Интеграл»

Как сообщили в региональном МВД, речь идет о фирме-застройщике, на территории, ограниченной улицами Ахметова, Шмидта, в створе жилых домов № 302-284 по ул. Ахметова в Ленинском районе города Уфы — это ЖСК «Интеграл».

Бывшего генерального директора компании, который вел бизнес вместе со своей родственницей, подозревают в мошенничестве, преднамеренном банкротстве. Ему вменяют ч.4 ст. 159, ч.2 203.3 и 196 УК РФ.

Следствием уже установлено, что мужчина, являясь гендиректором компании-застройщика в Ленинском районе Уфы, заключал договора, вел строительство без необходимых на то разрешительных документов. Каким образом ему это удавалось еще предстоит разобраться. Злоумышленника тем временем подозревают в преднамеренном банкротстве дочерней организации.