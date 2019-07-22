«Не простил»: Солист группы LUMEN из Уфы на «Нашествии» спел песню о Шиесе
22 июля, 17:21ОбществоНадежда ВалитоваФото: 29.ru
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Рустем Булатов со сцены высказал поддержку всем протестующим защитникам Шиеса и тем, кто «не боится выходить на улицу и защищать свои интересы».
Как сообщает издание 29.ru, Рустем Булатов посвятил песню «Не простил» всем защитникам станции Шиеса в Архангельской области, в котором уже несколько месяцев не утихают протесты против строительство мусорного полигона.
— Всем ребятам из Шиеса — эта песня для вас! Всем тем, кто не боится объединяться и выходить на улицы, гордо подняв флаг, отстаивая то, что дорого, — заявил на фестивале Рустем Булатов.
Напомним, ранее сообщалось, что группа LUMEN записывает саундтрек к комиксу «Бэтмен» и выйдет он уже этой осенью.
Фестиваль «Нашествие» проходил в селе «Большое Завидово» в Тверской области в минувшие выходные. Большой праздник рок-музыки собрал около 200 тысяч человек.
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