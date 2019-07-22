«Не простил»: Солист группы LUMEN из Уфы на «Нашествии» спел песню о Шиесе

Как сообщает издание 29.ru, Рустем Булатов посвятил песню «Не простил» всем защитникам станции Шиеса в Архангельской области, в котором уже несколько месяцев не утихают протесты против строительство мусорного полигона.

— Всем ребятам из Шиеса — эта песня для вас! Всем тем, кто не боится объединяться и выходить на улицы, гордо подняв флаг, отстаивая то, что дорого, — заявил на фестивале Рустем Булатов.

Напомним, ранее сообщалось, что группа LUMEN записывает саундтрек к комиксу «Бэтмен» и выйдет он уже этой осенью.