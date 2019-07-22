Мэрия Уфы решила выдавать свои гранты

В администрации Уфы утвердили порядок предоставления грантов на реализацию проектов некоммерческими организациями и органами территориального общественного самоуправления. Как сообщили в мэрии, речь идет о социально значимых проектах.

На гранты выделяется 2 млн рублей. Проекты могут быть представлены в двух номинациях: «Благоустроим город вместе!» и «Уфа – активный город».

В первой из них могут участвовать проекты, касающиеся благоустройства городских дворов, спортплощадок, мест отдыха и безопасности в общественных местах.

Для участия во второй номинации приглашаются проекты на тему охраны окружающей среды и защиты животных, заботы о семье, образования, культуры и искусства, спорта и туризма и т.д. Полный перечень есть на сайте мэрии.