Глава минздрава Башкирии рассказал, как ведомство решило облегчить участь пациентов

Сегодня, 22 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра здравоохранения Максим Забелин зачитал доклад о том, какие измерения коснулись маршрутизации пациентов.

По его словам, прием пациентов сейчас оптимизировали 33 медицинских учреждения республики. Так, чтобы разделить потоки пациентов, выделены определенные дни для прохождения диспансеризации, работают кабинеты доврачебного приема и неотложной помощи. Всё это сделано в соответствии с правилами бережливого производства.

В таком же обновленном режиме работают и приемные отделения лечебных учреждений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

Еще одно любопытное и полезное новшество касается стандартов вывесок, стендов и информационных табличек для медучреждений. Отныне в идеале должно быть так: «красный поток» применяется при угрозе жизни, нестабильном состоянии, сочетанных травмах и декомпенсации одной из систем организма. «Желтый поток» касается оказания помощи тяжелым пациентам со стабильными показателями жизненных функций, но изолированными травмами, которые нуждаются в неотложной медпомощи. «Зеленый поток» предполагает оказание помощи пациентам с острыми или хроническими заболеваниями, не требующим срочного вмешательства врачей.