Автодор подал в суд на АО «Донаэродорстрой»

Однако, как сообщает издание ФедералПресс, компания-исполнитель отказалась их устранять, ссылаясь на то, что это не гарантийный случай. Примечательно, что гарантия на работы была дана до 2020 года.

Подчеркивается, что спор возник вокруг участка автодороги с 982-го по 1024-й километр, которая примыкает к обходу Аксая. Недочеты в асфальтном покрытии дорог обнаружились в текущем году – спустя два года после проведения ремонтных работы.