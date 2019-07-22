Фото: pxhere.com
Автодор подал в суд на АО «Донаэродорстрой»
22 июля, 19:44Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автодор подал иск в суд против АО «Донаэродорстрой» (входит в группу компаний «Дон») из-за отказа компании провести повторный ремонт на участке, где были выявлены недочеты. Так, на трассе М-4 «Дон» по итогам ремонтных работы специалисты выявили дефекты дорожного покрытия.
Однако, как сообщает издание ФедералПресс, компания-исполнитель отказалась их устранять, ссылаясь на то, что это не гарантийный случай. Примечательно, что гарантия на работы была дана до 2020 года.
Подчеркивается, что спор возник вокруг участка автодороги с 982-го по 1024-й километр, которая примыкает к обходу Аксая. Недочеты в асфальтном покрытии дорог обнаружились в текущем году – спустя два года после проведения ремонтных работы.
Автодор сообщил, что все недочеты должны быть устранены, однако в «Донаэродострой» сообщили, что на данный случай гарантия не распространяется.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей