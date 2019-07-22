Фото: pxhere.com
Apple выпустит iPhone с улучшенным дисплеем
22 июля, 18:44Общество
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У iPhone нового поколения от Apple будет обновленный дисплей с изменяемой кадровой частотой до 120 Гц.
Инсайдер Ice Universe сообщает, что специалисты Apple изучают возможность оборудования iPhone видоизменяемой частотой обновления экрана 60 Гц / 120 Гц. Они обсуждают данный вопрос с Samsung и LG. Об этом пишет RNS.
Новинка от Apple может появиться уже в 2020 году. На сегодняшний день частотой обновления экрана в 120 Гц обладает только планшет iPad Pro. iPhone от «яблочной» компании может стать вторым гаджетом с таким дисплеем. Новое решение будет применяться инженерами Apple и в их следующих разработках.
По словам аналитиков J.P. Morgan, в 2020 году Apple выпустит сразу четыре новых модели iPhone. Компания планирует сконцентрироваться на более массовой категории потребителей.
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