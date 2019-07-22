Apple выпустит iPhone с улучшенным дисплеем

Инсайдер Ice Universe сообщает, что специалисты Apple изучают возможность оборудования iPhone видоизменяемой частотой обновления экрана 60 Гц / 120 Гц. Они обсуждают данный вопрос с Samsung и LG. Об этом пишет RNS.

Новинка от Apple может появиться уже в 2020 году. На сегодняшний день частотой обновления экрана в 120 Гц обладает только планшет iPad Pro. iPhone от «яблочной» компании может стать вторым гаджетом с таким дисплеем. Новое решение будет применяться инженерами Apple и в их следующих разработках.