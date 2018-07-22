Жители Башкирии страдают бронхитом из-за загрязненного воздуха

Согласно данным ведомства, в Башкирии на каждые 100 тысяч населения среди детей уровень дополнительных случаев хронического и неизвестного бронхита варьируется от 8,26 до 90,22. Такая же ситуация сложилась в Ирскутской, Оренбургской и Свердловской областях.