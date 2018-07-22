Жители Башкирии страдают бронхитом из-за загрязненного воздуха

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эти данные привел Роспотребнадзор России.
Согласно данным ведомства, в Башкирии на каждые 100 тысяч населения среди детей уровень дополнительных случаев хронического и неизвестного бронхита варьируется от 8,26 до 90,22. Такая же ситуация сложилась в Ирскутской, Оренбургской и Свердловской областях.
Среди взрослого населения юронхитом страдают жители Башкирии, Алтайского края, Иркутской, Сахалинской и Курганской областей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей