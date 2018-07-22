Жителей Башкирии бесплатно обследуют на вирус гепатита

Всех желающих обследуют в поликлинике №1 на аппарате “Фиброскан”. Акция пройдет с 14.00 до 18.00 часов 24 июля. На следующий день, 25 июля, аналогичное мероприятие состоится в поликлинике №43.

28 июля медики у всех желющих возьмут капиллярную кровь на наличие гепатита В и С в лайфстайл-центре “Башкирия”. Пройти бесплатно первичный скрининг можно будет c 12:00 до 17:00.