Жителей Башкирии бесплатно обследуют на вирус гепатита

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Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Всех желающих обследуют в поликлинике №1 на аппарате “Фиброскан”. Акция пройдет с 14.00 до 18.00 часов 24 июля. На следующий день, 25 июля, аналогичное мероприятие состоится в поликлинике №43.
28 июля медики у всех желющих возьмут капиллярную кровь на наличие гепатита В и С в лайфстайл-центре “Башкирия”. Пройти бесплатно первичный скрининг можно будет c 12:00 до 17:00.
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