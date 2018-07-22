Житель Нуримановского района нашел нагрудный знак древних греков в грядке

Житель Нуримановского района Рустем Кабиров, копаясь у себя в огороде, в грядке лука обнаружил необычную монету. На страринной монете был начеканен бюст человека и греческие буквы.

Рустам Кабиров заинтерсовался свое неожиданной находкой и сообщил об этом друзьям в фейсбуке. Его посту откликнулся известный общественный деятель республики, историк по образованию Артур Идельбаев. Изучив вместе, они сделали вывод, что монета, скорее всего, либо памятный знак, либо бляшка, используемая в убранстве одежды у древних греков, живущих в середине второй сотни лет нашей эры. Мужчины предположили, что древние греки этим круглым украшением одаривали вождей и предводителей племен, защищавших границы их государства.

О том, каким образом греческая монета оказалась на Урале, у них есть две версии. По первой из них, монета настоящая, ею одарили вождя племени, который жил здесь - в нынешнем Нуримановском районе. По второй версии, монета копия оригинала, относящаяся 17-18 веку.

- Скорее всего, племена, живущие тогда в нынешней Башкирии – соотечественники древних греков, кочуя, доходили до Черного моря – границ греческой страны. Воины этих племен могли зарабатывать, охраняя границы греков. В Нуримановском районе есть древние курганы, возможно, монета была похоронена вместе с воином. На этих землях было их стойбище, - рассказывает Рустем.

Предположения Артура Идельбаева и Рустема Кабирова подтвердил и специалист по античной истории, кандидат исторических наук Евгений Круглов, преподающий в Башкирском государственном университете.