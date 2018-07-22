В Башкирии врачам «скорой» запретили приносить на работу еду

В Башкирии Министерство здравоохранения выпустил новый приказ, согласно которому, врачам «Скорой помощи» запрещается с собой приносить личные вещи, в том числе еду, на работу. Руководство за этим строго бдит и отбирает, если кто-то нарушает закон, сообщает Mash.