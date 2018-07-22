В Башкирии врачам «скорой» запретили приносить на работу еду

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Также врачам нельзя с собой приносить на работу и другие личные вещи: ноутбуки, чайники, микроволновки и т.д.
В Башкирии Министерство здравоохранения выпустил новый приказ, согласно которому, врачам «Скорой помощи» запрещается с собой приносить личные вещи, в том числе еду, на работу. Руководство за этим строго бдит и отбирает, если кто-то нарушает закон, сообщает Mash.
Найднное изымается и возвращается только после объяснительной. Если нет объяснительной – вещи утилизируются. Это решение Минздрав объясняет безопасностью сотрудников.
Врачи не согласны таким решением начальства.
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