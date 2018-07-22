В Башкирии появится новая пожарная часть за 47,3 млн рублей

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На сайте госзакупок уже объявили конкурс на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту.
Новая пожарная часть будет построена в Кушнаренковском районе Башкирии. Согласнл данным на сайте госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта — 47 млн 387 тысяч рублей. Лимит бюджетных обязательств на 2018 год установлен в размере 28,8 млн рублей.
Лимит бюджетных обязательств на 2019 год установлен в размере 18,4 млн рублей, и будет уточнен по итогам электронного аукциона.
Желающие принять участие строительные предприятия могут подать заявки до 6 августа. Электронный аукцион запланирован на 9 августа.
Пожарную часть намерены достроить до 30 октября 2019 года.
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