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В Башкирии появится новая пожарная часть за 47,3 млн рублей
Сюжеты:
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В Башкирии появится новая пожарная часть за 47,3 млн рублей

Сегодня, 15:58ОбществоЗиля Аскерова
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