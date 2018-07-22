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В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандры на машинах
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В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандры на машинах

Сегодня, 10:03ОбществоЗиля Аскерова
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