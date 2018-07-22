В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандры на машинах

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В ближайшем будущем жители Башкирии не смогут проехать на машинах к озеру Кандрыкуль. Экологи это объясняют тем, что он находится на территории природного парка.
О возможном запрете въезда к Кандры на машинах сообщил башкирский природоохранный межрайонный прокурор Рунар Шайхутдинов.
По его словам, озеро находится на территории природного парка, по территории которого запрещено передвигаться на технических средствах, чтобы не портить уникальную растительность.
Решение вступит в силу после того, как за пределами парка построят парковку. «Нельзя низводить природный парк до уровня городского пляжа, чтобы обеспечить досуг населения», - сообщил Рунар Шайхутдинов.
Прокурор считает, что задача парка - сохранить природу для следующих поколений, а не быть просто местом отдыха.
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