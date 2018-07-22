В Башкирии из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 12:22ОбществоЗиля Аскерова
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МЧС Башкирии предупреждает, что возможно усиление восточного и северо-восточного ветра.
Скорость ветра на пределах Башкирии может достичь 15-20 м/с.
Специалисты сообщают, что при таком сильном ветре необходимо оставаться в помещении. Если сильный ветер настиг вас на улице, лучше вссего укрыться в подземных переходах или в подъездах. Стоит избегать окон домов, крыш, хрупких конструкций.
На данный момент в республике ясная и солнечная погода. Температура воздуха составляет +19, +22 градусов, ветер умеренный.
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