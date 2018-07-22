Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1526398353 2w993qhighc0.bild 1 e1514972931583

В Башкирии из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 12:22ОбществоЗиля Аскерова
Читайте
также
Анализ трансферов: Стал ли «Салават Юлаев» сильнее в межсезонье
Про уродов и людей: как живут в соцприюте для трудных подростков в Уфе
Пенсионная реформа: Чего хочет правительство России