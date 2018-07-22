Уфимец попросил мэрию Уфы решить вопрос с выгулом собак в общественных мест

Житель микрорайона З. Латыпов каждый день ходит на пробежку в местный парк, где встречает собак, гуляющих без поводков и намордников. Об этом он сообщил в своем письме администрации города Уфы.

Латыпов пишет, что уже дважды подвергался нападению собак. По его словам, хозяева животных игнорируют все возможные увещевания. “Собаки должны выгуливаться в специально отведенном месте”, - считает автор письма.