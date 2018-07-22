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Уфимец попросил мэрию Уфы решить вопрос с выгулом собак в общественных мест
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Уфимец попросил мэрию Уфы решить вопрос с выгулом собак в общественных мест

Сегодня, 18:33ОбществоЗиля Аскерова
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