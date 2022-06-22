В банке непрофильных активов «Траст» раскрыли планы по продаже «Интеко»

В банке непрофильных активов «Траст» раскрыли планы по продаже «Интеко»
В банке непрофильных активов «Траст» раскрыли планы по продаже «Интеко»
Сегодня, 17:23ОбществоФото: pixabay.com
Банк непрофильных активов «Траст» планирует продать группу компаний «Интеко» в случае возвращения ее стоимости к показателю осени прошлого года. Подробнее о планах банка рассказал председатель правления Александр Соколов в рамках прошедшего ПМЭФ-2022.

«Если мы получим предложение по той цене, которая была в прошлом году, то вернемся к вопросу продажи компании. Если не получим, то просто переждем эту „просадку“, пока не нормализуются процентные ставки и ситуация на рынке», – пообещал Соколов информационному агентству «Интерфакс».

Он заявил, что сейчас вопрос о покупке девелопера обсуждается примерно с пятью инвесторами, в том числе и с теми, кто ранее уже проявлял интерес к активу. «Многие просят дисконт, но мы с дисконтом ничего не продаем», – категорично высказался председатель правления банка «Траст».

«Траст» взял под свое управление ГК «Интеко» четыре года назад, чтобы осуществить полную реструктуризацию и оздоровление актива. «Интеко» сегодня - компании с чистым юридическим контуром, прозрачной системой управления и серьезными финансовыми достижениями, о которых можно судить по итогам аудиторских проверок. За прошлый год компания смогла достичь выручки в размере 58,6 миллиарда рублей, а показатель EBITDA удалось нарастить до 18,2 миллиарда рублей.

Банк непрофильных активов “Траст” – российский финансовый институт, который был основан в 2018 году путем консолидации ряда непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Его деятельность направлена на управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

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