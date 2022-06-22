Смерть в уфимском ТЦ, новые тарифы за «коммуналку» и плата за SIM-карту

13-летний подросток скончался на фуд-корте в ТЦ «Мега» в Уфе. Прибывшие на место происшествия медики предприняли попытку реанимации, но мальчик уже скончался. По предварительным данным причиной гибели подростка стало отравление газом из баллончик для заправки зажигалок. В следственном комитете Башкирии начали доследственную проверку.
Исполняющим обязанности главы района Башкирии стал экс-директор санатория «Красноусольск». Евгений Волков стал исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района Башкирии. Информацию об этом корреспонденту Mkset подтвердили в районной администрации.
Операторы начнут взимать плату с жителей Башкирии за оформление SIM-карты. Mkset связался с представителями трёх крупнейших операторов связи на территории республики с целью узнать, что ждет жителей республики при оформлении новой симки.
С первого июля повысится стоимость оплаты коммунальных услуг. Как сообщают в Госкомитете по тарифам РБ, начиная с первого июля изменится стоимость оплаты за отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение.
Кроме того, по постановлению Правительства РФ с 1 сентября этого года плату за сверхнормативы по ОДН переложат с «управляшек» на жильцов. Эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков разъяснил Mkset на конкретном примере, как изменятся суммы и почему власти пошли на этот шаг.