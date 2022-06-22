Смерть в уфимском ТЦ, новые тарифы за «коммуналку» и плата за SIM-карту

Кроме того, по постановлению Правительства РФ с 1 сентября этого года плату за сверхнормативы по ОДН переложат с «управляшек» на жильцов. Эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков разъяснил Mkset на конкретном примере, как изменятся суммы и почему власти пошли на этот шаг.