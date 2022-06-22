Операторы начнут взимать плату с жителей Башкирии за оформление SIM-карты

Ранее стало известно, что операторы стали взимать плату за SIM-карту при оформлении контракта по оказанию услуг связи. Mkset связался с представителями трёх крупнейших операторов связи на территории республики с целью узнать, что ждет жителей республики при оформлении новой симки.

Несколькими днями ранее в сети появилась информация о том, что российские операторы связи начнут взимать плату за SIM-карту при заключении контракта о предоставлении услуг связи. Тогда же была озвучена стоимость SIM-карты. Как сообщили в компании «Мегафон», плата в размере 50 рублей за активацию номера будут списываться с первоначального взноса нового абонента. Корреспондент Mkset связался с представителями трёх крупнейших на территории России операторов связи — «Мегафон», «Билайн» и «МТС», чтобы узнать, что может ждать жителей Башкирии при оформлении новой симки. Так, информацию о том, что теперь SIM-карта не предоставляется бесплатно подтвердили представители компаний «Билайн» и «Мегафон». Уточнили и цену — всё те же 50 рублей. Как объяснила ситуацию сотрудница «Мегафона», изменения связаны с увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. В свою очередь, в «Билайне» ситуацию связывают с увеличением стоимости закупки SIM-карт. Также в компании отметили, что это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат «Билайна» на подключение к нашей мобильной сети. Совершенно иным образом ситуацию с введением платы за оформление SIM-карты прокомментировали в МТС. В компании сообщили, что на данный момент плата за подключение не взимается. При этом, согласно информации из открытых источников, в планы оператора всё же входит ввести взимание платы, но несколько позднее — с 24 июня.

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