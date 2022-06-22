Конгресс «Национальное здравоохранение» соберет на одной площадке лидеров отрасли

С 6 по 8 июля 2022 года пройдет крупнейшее профессиональное событие года в сфере организации здравоохранения - первый национальный конгресс «Национальное здравоохранение - 2022» с международным участием.

Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения РФ совместно с Фондом «Росконгресс». Участникам конгресса предстоит обсудить ключевые вопросы организации системы здравоохранения и найти решения по ее развитию с учетом достижения национальных приоритетов в сфере охраны здоровья. Об этом пишет News.NN.ru. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что конгресс не просто крупнейшее мероприятие для организаторов здравоохранения. По его мнению, это создание многопрофильной и мультиформатной площадки для всех занятых в этой отрасли. На конгрессе будут обсуждать самые важные на данный момент темы, среди которых экономика здравоохранения, цифровая трансформация, обеспечение кадрами, борьба с неинфекционными заболеваниями, наука и инновации в медицине. Конгресс будет проходить в очном и онлайн-форматах. В ходе онлайн-сессий эксперты обсудят наиболее эффективные российские и международные практики организации здравоохранения, стандартизацию в диагностике и лечении заболеваний, цифровую трансформацию и управление на основе данных, обеспечение кадрового потенциала в системе здравоохранения, современные методы управления здоровьем, инновации в здравоохранении. В очной части конгресса мероприятия будут проводиться в форме стратегических сессий, в рамках которых региональные лидеры отрасли займутся проработкой важных решений по развитию национального здравоохранения. Очно будут проводиться и деловые встречи с ведущими представителями отрасли в формате открытого разговора, конференция стран СНГ по МКБ-11 с участием представителей ВОЗ, партнерские мероприятия, форум организаторов здравоохранения. Холдинг 1MI – генеральный информационный партнер конгресса.

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