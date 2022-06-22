Конгресс «Национальное здравоохранение» соберет на одной площадке лидеров отрасли

Конгресс «Национальное здравоохранение» соберет на одной площадке лидеров отрасли
Конгресс «Национальное здравоохранение» соберет на одной площадке лидеров отрасли
Сегодня, 20:11ОбществоФото: pixabay.com
С 6 по 8 июля 2022 года пройдет крупнейшее профессиональное событие года в сфере организации здравоохранения - первый национальный конгресс «Национальное здравоохранение - 2022» с международным участием.

Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения РФ совместно с Фондом «Росконгресс».

Участникам конгресса предстоит обсудить ключевые вопросы организации системы здравоохранения и найти решения по ее развитию с учетом достижения национальных приоритетов в сфере охраны здоровья. Об этом пишет News.NN.ru.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что конгресс не просто крупнейшее мероприятие для организаторов здравоохранения. По его мнению, это создание многопрофильной и мультиформатной площадки для всех занятых в этой отрасли. На конгрессе будут обсуждать самые важные на данный момент темы, среди которых экономика здравоохранения, цифровая трансформация, обеспечение кадрами, борьба с неинфекционными заболеваниями, наука и инновации в медицине.

Конгресс будет проходить в очном и онлайн-форматах. В ходе онлайн-сессий эксперты обсудят наиболее эффективные российские и международные практики организации здравоохранения, стандартизацию в диагностике и лечении заболеваний, цифровую трансформацию и управление на основе данных, обеспечение кадрового потенциала в системе здравоохранения, современные методы управления здоровьем, инновации в здравоохранении.

В очной части конгресса мероприятия будут проводиться в форме стратегических сессий, в рамках которых региональные лидеры отрасли займутся проработкой важных решений по развитию национального здравоохранения.

Очно будут проводиться и деловые встречи с ведущими представителями отрасли в формате открытого разговора, конференция стран СНГ по МКБ-11 с участием представителей ВОЗ, партнерские мероприятия, форум организаторов здравоохранения.

Холдинг 1MI – генеральный информационный партнер конгресса.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы