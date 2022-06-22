ГД может обсудить вопрос об оказании психологической помощи удаленщикам

Как пишет NEWS.ru, об этом заявила первый зампред комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.
Она отметила, что в России удаленный формат работы начал распространяться недавно, поэтому еще недостаточно сведений о том, как можно поддерживать таких сотрудников.
Однако Цунаева считает, что можно посмотреть на практику тех стран, в которых компании переводили сотрудников на дистанционный режим и до пандемии в целях экономии или, например, чтобы работник был ближе к семье. Этот опыт может быть рассмотрен Госдумой при работе над подготовкой Трудового кодекса, поправок и закона о занятости, заявила депутат.