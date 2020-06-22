Путин дал 82 врачам из Башкирии госнаграды за борьбу с коронавирусом

В день медработника Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. В их число вошли 82 сотрудника башкирских медицинских учреждений.

Девять из них получили новую награду, учрежденную накануне — орден Пирогова: Адип Арсланов, Сергей Иванов, Гузель Кудинова, Евгений Кустов, Наталья Мухамедьярова, Равиль Шаипов, Рафис Шакиров, Фанил Шамигулов и Александр Шишигин.

— Как только награды придут, мы в торжественной обстановке их вручим, — отметил Радий Хабиров. — Я подчеркиваю, что 82 человека у нас награждены различными наградами президента. Это уважение в целом нашей системе здравоохранения и, конечно, каждому отдельно взятому врачу.